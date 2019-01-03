''Проблемы с проседанием ''Крымского моста'' уже видны из космоса'' – Левченко

''Проблемы с проседанием ''Крымского моста'' уже видны из космоса'' – Левченко398Читать материал на украинском
Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Александр Левченко отметил, что российская оккупационная власть, скрывая настоящий техническое состояние моста и работы по укреплению, сообщила о переносе работ, связанных с началом железнодорожного движения, из-за якобы "необходимости проведения археологических работ".
Читайте все новости по теме "Підсумки" на OBOZREVATEL.