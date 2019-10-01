Вводится уголовная ответственность в госучреждениях, касающихся пенсий: депутат

Глава комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова прокомментировала будет ли правительство увеличивать пенсионный возраст украинцев.

Она заявила, что до 2023 года произойдут определенные изменения. Депутат отметила, что дыра в пенсионном фонде к тому времени только увеличится.

Для накоплений будет использоваться та структура, которая будет для этого готова. Третьякова отметила, что Украина уже имеет очищенную банковскую систему, что позволит использовать ее для накопления пенсионного фонда.

Одним из обещаний партии "Слуга народа" было то, что они создадут для украинцев вторую пенсию, поэтому она еще раз подчеркнула, что важно использовать те инструменты, которые сейчас доступны.

По словам депутата, готовится законопроект, который криминализирует экономические преступления в финансовых учреждениях, которые будут касаться денег украинских граждан.

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