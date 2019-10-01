Более 50% государственных закупок обходили старую систему Prozorro: депутат

Народный депутат Украины Роксолана Пидласа в прямом эфире ObozTV прокомментировала новый закон о публичных закупках и закупку лекарств в частности.

Она отметила, что новый законопроект о прозрачности закупок устраняет несколько недостатков, которые были выявлены во время работы предыдущей системы. Так, например, строительство некоторых дорог в стране происходило участками до 40 метров, что позволяло обходить проведения закупки через систему, и договариваться напрямую с подрядчиком, просто опубликовав отчет в системе, который, опять же, ни к чему никого не обязывал, заявила народный депутат.

Сейчас такая возможность убрана, и теперь через систему будут проводиться все закупки от 50 тыс. гривень. По словам депутата отныне дробить закупки на меньшие куски будет экономически нецелесообразно, и никто этим не будет заниматься, чтобы обойти систему. Изменения позволят вывести из тени более 50% государственных закупок, что съэкономит государству миллиарды гривен.

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