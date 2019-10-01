Никто из руководства партии ''Слуга народа'' пока не увольняется: народный депутат

Народный депутат Украины Роксолана Пидласа в прямом эфире ObozTV прокомментировала события, которые происходят в руководстве партии "Слуга народа".

Она заявила, что никто в "Слуге народа" не уходит со своих должностей. Это касается как Разумкова, так и Арахамии. Все заявления, которые могли услышать журналисты, касались исключительно избрания нового главы партии. Депутат заявила, что Дмитрий Розумков пока не нарушает закон, так как имеет определенное время на то, чтобы занимать несколько должностей одновременно.

Роксолана Пидласа отметила, что нового главу выберет ближайший съезд партии "Слуга народа".

Что касается земельной реформы в Украине, то она заявила, что есть законопроект Кабмина, который наведет порядок по всем вопросам земельной реформы в Украине. Туда войдут все вопросы фермеров, земельного кадастра, передачи земли громадам и подобные вопросы. И отдельно будет проект, который вносит изменения в части земельного кодекса в части земельных торгов.

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