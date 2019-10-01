Россия имеет более сильную позицию в переговорах с Украиной: эксперт-международник

Главный белорусский дипломат Владимир Макей заявил, что минские договоренности дают сбой, и к переговорам в минском формате нужно привлечь США.

Интерес США, по словам Макея, здесь однозначно присутствует, а если присутствуют их интересы, то нужно пригласить их к диалогу. О том, нужно ли Украине идти на условия "формулы Штайнмайера" и нужно ли привлекать США к переговорам по ситуации на Донбассе, в прямом эфире ObozTV ведущий Вадим Колодийчук пообщался с экспертом по международным вопросам Николаем Белесковым.

Он заявил, что если читать саму формулу Штайнмайера, то есть то, что под ней подразумевают стороны, сама по себе формула не звучит устрашающе. То есть, формально ничего страшного здесь нет. Однако формально, если мы забываем про более детальные моменты, например, про присутствие россиян на этих территориях во время выборов, то создаются условия для разрешения конфликта, отметил Белесков.

Россия в этих переговорах однозначно имеет сильную позицию, добавил он.

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