''Сделают все, чтобы закон не заработал'' – эксперт дал оценку процессу по растаможиванию ''евроблях''

Генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко отметил, что среди "бизнесменов", которые занимались поставкой автомобилей на еврореестрации, а также среди сотрудников на таможнях, есть много желающих, чтобы, вначале, закон не был принят, а сейчас, чтобы он не заработал.