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''Треть пациентов приходят к онкологам имея уже 3-4 стадию'' – онколог рассказала о проблемах ранней диагностики рака в Украине

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Заведующая отделением малоинвазивной хирургии в Киевском онкологическом центре Катерина Харченко отметила, что онкология занимает в Украине второе место по уровню смертности, уступая только кардиологическим заболеваниям, а к 2030 году количество заболевших на планете Земля, по данным ВОЗ, увеличится примерно на 70%.

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