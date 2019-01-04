''Треть пациентов приходят к онкологам имея уже 3-4 стадию'' – онколог рассказала о проблемах ранней диагностики рака в Украине

Заведующая отделением малоинвазивной хирургии в Киевском онкологическом центре Катерина Харченко отметила, что онкология занимает в Украине второе место по уровню смертности, уступая только кардиологическим заболеваниям, а к 2030 году количество заболевших на планете Земля, по данным ВОЗ, увеличится примерно на 70%.