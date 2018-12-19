МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
МедОбозГлавная

Никаких правовых оснований на привлечение ОБСЕ или НАТО к сопровождению кораблей у Украины нет – эксперт

100Читать материал на украинском

Эксперт по национальной безопасности Тарас Жовтенко отметил, что заявления украинского руководства на сегодня имеют политический характер, вместо этого Украина могла бы заручиться поддержкой для сопровождения своих кораблей акваториями Черного и Азовского морей не со стороны международных организаций, а через двусторонние договоренности, например с Великобританией.

Читайте все новости по теме "Підсумки" на OBOZREVATEL.

Темы
ПідсумкиЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персона
Тарас Жовтенко

Новости

Все новости