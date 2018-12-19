Никаких правовых оснований на привлечение ОБСЕ или НАТО к сопровождению кораблей у Украины нет – эксперт

Никаких правовых оснований на привлечение ОБСЕ или НАТО к сопровождению кораблей у Украины нет – эксперт100Читать материал на украинском
Эксперт по национальной безопасности Тарас Жовтенко отметил, что заявления украинского руководства на сегодня имеют политический характер, вместо этого Украина могла бы заручиться поддержкой для сопровождения своих кораблей акваториями Черного и Азовского морей не со стороны международных организаций, а через двусторонние договоренности, например с Великобританией.
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