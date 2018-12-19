Никаких правовых оснований на привлечение ОБСЕ или НАТО к сопровождению кораблей у Украины нет – эксперт

Эксперт по национальной безопасности Тарас Жовтенко отметил, что заявления украинского руководства на сегодня имеют политический характер, вместо этого Украина могла бы заручиться поддержкой для сопровождения своих кораблей акваториями Черного и Азовского морей не со стороны международных организаций, а через двусторонние договоренности, например с Великобританией.