Рост социальных стандартов при отсутствии внутренних ресурсов: эксперт дал прогноз на 2019 год

Экономический эксперт Максим Праздников отметил, что на волне предвыборной риторики в 2019 году будут звучать разговоры о повышении пенсий и зарплаты работникам бюджетной сферы, однако, по его мнению, на сегодняшний день нет ни внутреннего ресурса, ни структурных изменений, которые бы дали толчок для роста украинской экономики.