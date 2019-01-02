Рост социальных стандартов при отсутствии внутренних ресурсов: эксперт дал прогноз на 2019 год

Рост социальных стандартов при отсутствии внутренних ресурсов: эксперт дал прогноз на 2019 год57Читать материал на украинском
Экономический эксперт Максим Праздников отметил, что на волне предвыборной риторики в 2019 году будут звучать разговоры о повышении пенсий и зарплаты работникам бюджетной сферы, однако, по его мнению, на сегодняшний день нет ни внутреннего ресурса, ни структурных изменений, которые бы дали толчок для роста украинской экономики.
Читайте все новости по теме "Підсумки" на OBOZREVATEL.