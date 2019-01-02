Большие риски: эксперт рассказал, чем чревата для украинской экономики торговая война между США и Китаем

Экономический эксперт Максим Праздников считает, что нет гарантии того, что затишье, которое возникло в американо-китайской торговой войне, не вернется в активную фазу, что может привести не только к слабо предсказуемому поведению инвесторов, но и снижению спроса на товарных рынках, на которых работают украинские экспортеры.