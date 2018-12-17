Резолюция ООН по "Украинскому вопросу": Россия приложит серьезные усилия, чтобы не допустить положительного для Украины результата - Грищенко

Министр иностранных дел 2003-2005 и 2010-2012 гг. Константин Грищенко считает, что поддержка Украины со стороны международного сообщества будет происходить еще потому, что страны столкнулись с прецедентом нарушения международного законодательства, касающегося препятствоввания свободного судоходства через международные проливы.