Резолюция ООН по "Украинскому вопросу": Россия приложит серьезные усилия, чтобы не допустить положительного для Украины результата - Грищенко

Резолюция ООН по "Украинскому вопросу": Россия приложит серьезные усилия, чтобы не допустить положительного для Украины результата - Грищенко182Читать материал на украинском
Министр иностранных дел 2003-2005 и 2010-2012 гг. Константин Грищенко считает, что поддержка Украины со стороны международного сообщества будет происходить еще потому, что страны столкнулись с прецедентом нарушения международного законодательства, касающегося препятствоввания свободного судоходства через международные проливы.
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