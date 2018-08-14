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В перебоях по своевременной поставке в Украину вакцин виновата коррупция - активист

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Председатель правления Общественной организации "Родители за вакцинацию" Тимофей Бадиков заявил, что благодаря министерству здравоохранения, Центру общественного здоровья, Всемирной организации здравоохранения и UNISEF, была сделана титаническая работа по налаживанию поставок вакцин для плановых прививок, для всех регионов Украины.

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Персона
Тимофей Бадиков
Место
Украина

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