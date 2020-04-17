Пасха и карантин: как будут действовать правоохранители

Видео 18:39, 17.04.2020

7 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Киево-Печерской лавре. Об этом на ежедневном брифинге сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

Среди больных - настоятель монастыря. Также на карантин закрыт еще один киевский монастырь Московского патриархата - Ионинский. А праздник Воскресения Христа уже на пороге. Как Украина подготовилась к самому важному христианскому празднику, как будут поддерживаться карантинные мероприятия в период празднования Пасхи, что ждет верующих возле храмов и какое наказание предусмотрено для тех, кто не будет придерживаться общих правил? Об этом поговорили с советником министра внутренних дел Юрием Тандитом.

Комментировать
Видео

Смотрите также

В "ЛНР" захотели переименовать Луганск: как назвали

Скорые неслись по шоссе: в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

Подозревают в расстреле Майдана: экс-бойца "Омеги" отпустили из зала суда

Зеленский продал дела против Майдана

В Киеве в духовной академии УПЦ МП произошла вспышка COVID-19: заразились 19 человек