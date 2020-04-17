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17 апреля • обновлено в 19:11
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Пасха и карантин: как будут действовать правоохранители

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7 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Киево-Печерской лавре. Об этом на ежедневном брифинге сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

Среди больных - настоятель монастыря. Также на карантин закрыт еще один киевский монастырь Московского патриархата - Ионинский. А праздник Воскресения Христа уже на пороге. Как Украина подготовилась к самому важному христианскому празднику, как будут поддерживаться карантинные мероприятия в период празднования Пасхи, что ждет верующих возле храмов и какое наказание предусмотрено для тех, кто не будет придерживаться общих правил? Об этом поговорили с советником министра внутренних дел Юрием Тандитом.

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Темы
Итоги Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Пасха
Персона
Юрий Тандит
Место
Украина
Теги
Национальная полиция Украины Национальная гвардия
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