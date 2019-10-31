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31 октября • обновлено в 12:26
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Пару слов о сексе: как на украинском телевидении освещают тему взаимоотношения полов

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Одна из главных и болезненных тем украинского общества - секс - уже длительное время не находит себе места на украинском телевидении.

Из того, что предлагало отечественное ТВ, темы, реакция ведущих и специально дрессированной аудитории (массовки) опустило проблему взрослых людей до подросткового уровня. Мы вспомнили, как выглядели программы и их ведущие и стало стыдно. И это не из-за тем, которые предлагались для обсуждения, а из-за того, куда заносило наших телевизионных коллег и что именно вызвало их интерес в общении с героями программ.

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