Пару слов о сексе: как на украинском телевидении освещают тему взаимоотношения полов

Одна из главных и болезненных тем украинского общества - секс - уже длительное время не находит себе места на украинском телевидении.

Из того, что предлагало отечественное ТВ, темы, реакция ведущих и специально дрессированной аудитории (массовки) опустило проблему взрослых людей до подросткового уровня. Мы вспомнили, как выглядели программы и их ведущие и стало стыдно. И это не из-за тем, которые предлагались для обсуждения, а из-за того, куда заносило наших телевизионных коллег и что именно вызвало их интерес в общении с героями программ.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

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