Паркур как стиль жизни

Паркур — недавний вид уличной культуры активной молодежи, за короткий срок покорил улици своими сторонниками. Паркур помогает преодолевать себя, свой страх и комплексы, побеждая расстояния и препятствия города. Паркур зародился как движение, выступающее против ограничения свободы человека каменными джунглями. Что такое паркур? Спорт, искусство, философия? Именно на этот вопрос и призван ответить наш портал, мы вместе с вами попытаемся в этом разобраться.

Паркур скриншот из видео

Паркур скриншот из видео

В настоящее время паркур привлекает к себе пристальные взгляды прессы, различного толка. Интернет ресурсы наполнены красочными видео роликами с роликами типа "паркур для начинающих", в которых фигурируют известные трейсеры, на видео паркур трюки выглядят простыми, отработанными движениями, в жизни всё гораздо сложнее.

Паркур скриншот из видео

Паркур скриншот из видео

Что такое паркур? Он включает в себя элементы акробатики и хореографии; паркур трюки очень сложны в исполнении. Не верьте тому, кто убеждает вас в простоте этого вида спорта — кто говорит, что научиться паркур трюкам может каждый, это не так. Дэвид Бэйль, человек, который по праву считается основателем этого вида спорта, утверждал, что научиться технично, выполнять паркур трюки важно; но это, безусловно, не всё — главное здесь философия. Если ее не придерживаться, то не стоит и начинать обучение паркуру.

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