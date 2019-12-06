Паркур — дисциплина, представляющая собой совокупность навыков владения телом, которые в нужный момент могут найти применение в различных ситуациях человеческой жизни. Основные факторы, используемые "трейсерами: сила и верное её приложение, умение быстро оказаться в определённой точке пространства, используя лишь своё тело.

Паркур - движение без границ Скриншот из видео

Паркур - движение без границ Скриншот из видео

Главной идеей паркура является выраженный Давидом Беллем принцип "нет границ, есть лишь препятствия, и любое препятствие можно преодолеть". Основные ограничения в паркуре накладываются тремя его аксиомами: Безопасность, Эффективность, Простота.

Паркур - движение без границ Скриншот из видео

Паркур - движение без границ Скриншот из видео

В данном ролике мы увидим несколько соревнований по этой дисциплине. Помните, что эти трюки выполняются профессионалами, не повторяйте их дома.

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