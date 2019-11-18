Пара занялась экстремальным сексом прямо на одном из мостов в Киеве
В Киеве на арке одного из мостов прямо посреди дня парень и девушка занялись сексом.
Пару успели запечатлеть очевидцы. Соответствующие фото были опубликованы на Telegram-канале "Типичная Украина". Где именно были сделаны снимки, не уточняется.
"Молодая пара в порыве страсти решила заняться сексом прямо на мосту в Киеве. Данное мероприятие было заснято на камеру. Всем бы такой любви", – сказано в посте.
Отметим, рядом с молодыми людьми видны две бутылки, вероятно, с алкоголем. Можно предположить, что любовники, занимаясь экстремальным сексом, были нетрезвыми.
Как писал OBOZREVATEL, ранее в Соломенском районе Киева полиция задержала мужчину и женщину, которые занялись сексом на глазах у прохожих прямо на капоте припаркованного авто. Возможно, люди были в состоянии сильного наркотического опьянения.
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