Пандемия: Великобритания первой в Евросоюзе пересекла отметку смертности в 100 тысяч

Obozrevatel Видео 08:00, 28.01.2021 Обновлено: 09:13, 28.01.2021

Пандемия коронавируса: Великобритания первой в Евросоюзе пересекла отметку смертности в 100 тысяч.

Немецкая авиакомпания Lufthansa с 1 февраля перестанет пускать на борт пассажиров в медицинских масках. AstraZeneca отстала от графика производства COVID-вакцины на два месяца, а в Австралии в течение 10 дней не обнаружили ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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