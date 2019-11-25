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25 ноября • обновлено в 16:23
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"Том и Джери" в озвучке молодого оркестра

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Молодые талантливые парни, являющиеся выпускниками Парижской консерватории, решили провести интересный эксперимент, озвучив известный отрывок из серии мультипликационного фильма про Тома и Джерри.

"Том и Джери" в озвучке молодого оркестра

"Том и Джери" в озвучке молодого оркестра

скриншот из видео

"Том и Джери" в озвучке молодого оркестра

"Том и Джери" в озвучке молодого оркестра

скриншот из видео

Как известно в мультфильме для имитации звуковых эффектов используются классические инструменты. Ребята хорошо подготовились, в отрывке используется более 8 инструментов, причем каждый из них отвечает за определенное проявление главных героев. Как видим, музыкальное сопровождение очень важно для более глубокого восприятия картины.

"Том и Джери" в озвучке молодого оркестра

"Том и Джери" в озвучке молодого оркестра

скриншот из видео

"Том и Джери" в озвучке молодого оркестра

"Том и Джери" в озвучке молодого оркестра

скриншот из видео

Команда из пяти человек виртуозно справилась с задачей и порадовала зрителями ностальгическими ощущениями, ведь каждый из них хотя бы раз видел этот мультик.

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