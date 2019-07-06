OVERTIME: итоги Евробаскета-2019 и киевской квалификации сборных 3х3

OVERTIME: итоги Евробаскета-2019 и киевской квалификации сборных 3х397Читать материал на украинском
Сегодня в программе: подводим итоги Евробаскета-2019 и киевской квалификации сборных 3х3. Обзор выступления национальной женской сборной Украины Евробаскете-2019, разбираемся в причине неудач украинок на чемпионате Европы, а также прогнозируем финалистов и победителя европейского турнира.
В нашей студии комментарии менеджера национальных сборных Украины по баскетболу Андрея Лебедева, журналиста Юрия Илючека и главного тренера сборной Литвы 3х3 Дайнюса Новицкаса.
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