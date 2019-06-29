OVERTIME: выступления украинских команд на Кубке мира по баскетболу 3х3

Сегодня в программе: обзор выступлений украинских команд на Кубке мира по баскетболу 3х3 и ІІ Европейских играх в Минске, узнаем детали подготовки соревнований национальных сборных 3х3 в Киеве.

В нашей студии комментарии игроков национальных сборных Украины 3х3 Евгении Спитковской и Антона Давидюка, а также организатора соревнований по баскетболу 3х3, Станислава Свитлицкого!

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