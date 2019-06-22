OVERTIME: украинские команды на Кубке мира по баскетболу 3х3

Сегодня в программе: обзор выступлений украинских команд на Кубке мира по баскетболу 3х3, узнаем детали конфликтов в женской сборной и подготовки команды к Евробаскету.

В нашей студии комментарии главного тренера национальной мужской сборной Украины 3х3 Олега Юшкина и игрока женской сборной Украины Таисии Удоденко!

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