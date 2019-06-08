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OVERTIME: итоги выступления мужской сборной Украины U-18 на Кубке мира 3х3

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Сегодня в программе: подводим итоги выступления мужской сборной Украины U-18 на Кубке мира 3х3, узнаем детали подготовки женской сборной Украины к Евробаскету, а также разбираемся с игровыми кондициями студентческих сборных.

В нашей студии комментарии главного тренера сборной Украины U-18 3х3, Владимира Журжия и представителей студентческих сборных Украины - Вячеслава Ковалевского, ассистента главного тренера и игрока Виталия Зотова.

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