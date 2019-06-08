OVERTIME: итоги выступления мужской сборной Украины U-18 на Кубке мира 3х3

OVERTIME: итоги выступления мужской сборной Украины U-18 на Кубке мира 3х3134Читать материал на украинском
Сегодня в программе: подводим итоги выступления мужской сборной Украины U-18 на Кубке мира 3х3, узнаем детали подготовки женской сборной Украины к Евробаскету, а также разбираемся с игровыми кондициями студентческих сборных.
В нашей студии комментарии главного тренера сборной Украины U-18 3х3, Владимира Журжия и представителей студентческих сборных Украины - Вячеслава Ковалевского, ассистента главного тренера и игрока Виталия Зотова.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "OVERTIME" на OBOZREVATEL.
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы