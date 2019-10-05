OVERTIME: победа БК "Днипро" Кубка Европы, вылет "Киев-Баскет" с Лиге Чемпионов FIBA и украинские сборные на ЧМ по баскетболу 3х3!

Сегодня в программе: вылет "Киев-Баскет" из Лиги Чемпионов FIBA, победа "Днепра" в Кубке Европы FIBA.

Игры украинских сборных на Чемпионате мира 3х3, старт регулярного розыгрыша Суперлиги Пари-Матч, выступления "Шахтера", "Александрии" и "Динамо" в еврокубках, а также возможно тренерство Андрея Шевченко в итальянском "Милане"!

В нашей студии комментарии игрока БК "Киев-Баскет", Юрия Кондракова, главного тренера женской сборной Украины по баскетболу 3х3 Дениса Спиридонова, гравчини сборной Виктории Кондусь и спортивного эксперта Роберто Моралеса!

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