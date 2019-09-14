OVERTIME: "Київ-Баскет" в Лізі чемпіонів, Суперкубок України між БК "Хімік" та БК "Дніпро", та проміжні результати Чемпіонату світу з баскетболу в Китаї!

В программі: шанси "Київ-Баскету" в Лізі Чемпіонів, підготовка БК "Хімік" та БК "Дніпро" до Суперкубку України.

Обговорюємо ігрові кондиції Грегорі Коломойського та Іссуфа Санона, а також проміжні результати Чемпіонату світу з баскетболу!

В нашій студії коментарі В'ячеслава Петрова, гравця БК "Київ-Баскет", Маріса Брузікса, тренера з фізпідготовки БК "Київ-Баскет", Олександра Рябчука, капітана БК "Хімік", Кирила Фесенка, гравця БК "Дніпро" та Андрія Лєбєдєва, менеджера національних команд з баскетболу!

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