OVERTIME: "Київ-Баскет" та "Дніпро" в Кубку Європи FIBA, Олімпійські ігри в Токіо та майбутнє Слави Кравцова!

Сьогодні в программі: створення профспілки баскетболістів, а також "Київ- Баскет" та "Дніпро" в єврокубках !

Дізнаєтесь, як БК "Дніпро" програв другий поспіль матч в Кубку Європи FIBA, за рахунок чого "Київ-Баскет" переграв "Лєвські", чому українським баскетболістам необхідна профспілка та яким бачить своє майбутнє капітан збірної України з баскетболу, Вячеслав Кравцов! В нашій студії також коментарі Артема Ковальова, гравця БК "Хімік", Юрія Щербака, менеджера ФБУ з баскетболу 3х3 та студентскої жіночої збірної 3х3"

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