OVERTIME: "Киев-Баскет" против "Днепра" в Кубке Европы FIBA, "Шахтер", "Александрия" и "Динамо" в еврокубках!49 Читать материал на украинском
Сегодня в программе: баталии украинских команд в еврокубках и старт Кубка Украины по баскетболу!
Узнаете, почему БК "Днепр" проиграл "Киев-Баскет" в Кубке Европы FIBA, а также кто главный фаворитом нынешнего розыгрыша Суперлиги Пари-Матч! В нашей студии комментарии Кирилла Натяжка, игрока БК "Днепр" и ассистента главного тренера БК "Киев-Баскет", Леонида Яйла!
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