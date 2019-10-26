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26 октября • обновлено в 13:14
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OVERTIME: "Киев-Баскет" против "Днепра" в Кубке Европы FIBA, "Шахтер", "Александрия" и "Динамо" в еврокубках!

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Сегодня в программе: баталии украинских команд в еврокубках и старт Кубка Украины по баскетболу!

Узнаете, почему БК "Днепр" проиграл "Киев-Баскет" в Кубке Европы FIBA, а также кто главный фаворитом нынешнего розыгрыша Суперлиги Пари-Матч! В нашей студии комментарии Кирилла Натяжка, игрока БК "Днепр" и ассистента главного тренера БК "Киев-Баскет", Леонида Яйла!

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OVERTIME
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