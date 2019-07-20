OVERTIME: эксклюзивный комментарий нового главного тренера национальной команды Айнарса Багатскиса

OVERTIME: эксклюзивный комментарий нового главного тренера национальной команды Айнарса Багатскиса284 Читать материал на украинском
Сегодня в программе: подводим итоги выступления украинских баскетболистов на Евробаскете-2019 U-20, неполучение Украиной Евробаскета-2021, а также узнаем детали подготовки национальной мужской сборной Украины. В нашей студии эксклюзивный комментарий нового главного тренера национальной команды Айнарса Багатскиса.
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