OVERTIME: БК "Днепр" в Кубке Европы FIBA, украинские сборные на ЧМ по баскетболу 3х3 и Всемирных Пляжных играх, а также старт Высшей лиги!

Сегодня в программе: выход "Днепра" в групповой этап Кубка Европы FIBA, серебряная медаль украинской сборной на Чемпионате мира 3х3, выступления наших команд на Всемирных пляжный играх, регулярный розыгрыш Суперлиги Пари-Матч, старт Высшей лиги и бой Усик - Виззерспун!

В нашей студии комментарии Александра Опарина, ведущего специалиста ФБУ по баскетболу 3х3, ексгравця БК "Киев-Баскет", Руслана Отверченко, главного тренера мужской сборной Украины по баскетболу 3х3 Тимура Арабаджи, руководителя нашей сборной на Всемирных пляжных играх, игрока этой сборной Игоря Стародуба и Дмитрия Забирченко, тренера БК "Тернополь"!

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