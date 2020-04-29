Отсутствие диалога и двойные стандарты, вывели людей под стены Кабмина
Есть и такие, кто смог договориться с властью. Именно это и возмутило людей, которые вышли протестовать под лозунгом "карантин один для всех".
Подсчитали предприниматели и то, сколько потеряли, сидя на карантине. Едва дышат рестораны и кафе. Владельцы говорят, около 50% заведений могут уже и не открыться.
Поэтому и требуют, чтобы власть облегчила условия ведения бизнеса. Говорят, в так называемом "антикоронавирусному" Законе чиновники пыталась упростить жизнь, но получилось как всегда ...
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