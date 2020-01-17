Отставка Гончарука: ведет ли себя премьер как настоящий европейский политик

Эксперт по международным вопросам Тарас Семенюк в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал отставку Алексея Гончарука и его пост в социальной сети Facebook.

"Я считаю, что Гончарук ведет себя, как настоящий европейский политик. Он не держится за кресло, по крайней мере показывает это. Очевидно, что есть определенная игра. Эти пленки просто так не появились. Очевидно, что есть интересы определенных кругов, которые пролоббировали скандал с пленками прямо перед большой приватизацией, которую, кстати, почему-то только правительство Гончарука решилось ввести. Ведь до него у нас постоянно о большой приватизации только говорили, но никто кроме него так на нее и не решился. Далее: рынок земли. Только сейчас решились. Начало положено, а ведь никто раньше даже на первый шаг не решался. Что теперь? Если президент принимает это заявление, он подает его в ВР, которая должна проголосовать, ведь мы парламентско-президентская республика и окончательное решение в Украине принимает парламент", - заявил Семенюк.

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