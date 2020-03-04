Отставка Гончарука: комментарий депутата "Слуги народа"

Народный депутат Украины, Слуга Народу Елена Мошенец в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Она прокомментировала изменения в Кабмине и внеочередное заседание Верховной Рады Украины.

"Наша фракция считает, что нужно усиление команды для того, чтобы быть более эффективными и показывать результат. Сейчас 4 вопроса не определено. Это министр образования, энергетики, вице-премьер, который будет заниматься экономикой и промышленностью, а также нет определенности с тем, будет ли делится министерство экономики на министерство сельского хозяйства и экономики, потому что мы раньше объединяли эти министерства, а сейчас будем разъединять их", - заявила депутат.

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