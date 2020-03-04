Отставка Гончарука – это следствие "неуравновешенности президента": депутат

Народный депутат Украины, "Европейская Солидарность" Нина Южанина в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Она прокомментировала возможные изменения в правительстве и отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

"Мне кажется, что здесь проявляется неуравновешенность характера президента, ведь, если он дал возможность этому премьеру отчитаться, то он видел в этом возможность выхода экономики из пике. А если через неделю он снова не видит перспективы в действиях премьера, то это означает, что либо у президента проблемы с характером, либо вообще не было никакой стратегии и видения работы этого правительства", – заявила депутат.

Она считает, что это правительство – это "наспех собранные люди".

"Скажите, пожалуйста, за счет чего будет пополняться бюджет?", – добавила Южанина.

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