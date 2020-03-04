Отставка Гончарука – это хайп: депутат Ахтем Чийгоз

Народный депутат Украины, партия "Европейская Солидарность", Ахтем Чийгоз в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал изменения в Кабинете министров Украины и отставку Алексея Гончарука.

"Печальное событие. К сожалению, президент не готов после стольких ошибок и провалов по всем фронтам, он не готов быть консолидирующим и способным понять, что мы живем в этой стране все вместе. Потому что отставка того правительства Гончаренко, извините, правительства Гончарука, она была прогнозируемой, потому что когда его назначили, было все так же, как и сегодня. Потому что тогда мы приняли кота в мешке, и мы еще тогда об этом говорили, что нужно уважение к парламентской институции. Тогда ничего кроме хайпа не было, и все что мы тогда говорили, все о чем мы предупреждали, все это сегодня прозвучало в речи Зеленского", - заявил Чийгоз.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!