Отставка Богдана: чем запомнился первый глава Офиса президента

Эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL " Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал отставку главы Офиса президента Андрея Богдана.

"Репутация - это когда ты что-то сделал, и люди начинают оценивать то, что ты сделал. Пока, говорить о том, что сделал Богдан, достаточно сложно, так же, как и о том, какие именно функции он выполнял в офисе президента. Да, он участвовал в кадровой политике активно, он предложил кандидатуру генерального прокурора, насколько я помню. Однако он больше отметился скандальными вещами, скандальными для большинства избирателей в их понимании", - заявил Тизенгаузен.

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