Отсрочка Brexit: Obozrevatel News в 12:00 от 04.04.2019

Отсрочка Brexit

Британские депутаты с перевесом в один голос поддержали перенос Brexit. Законопроект поддержали 313 парламентариев. 4 апреля будет представлен на рассмотрение Палаты лордов. В законе говорится, что Великобритания не может оставить ЕС без соглашения. В свою очередь лидеры ЕС с осторожностью приветствовали попытки британцев. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будет работать "до последнего часа", чтобы обеспечить надлежащий Brexit.

Уголовный процесс против Гуайдо

Верховный суд Венесуэлы начал уголовный процесс против Хуана Гуайдо. Лидера оппозиции обвиняют в государственной измене. Политика уже отстранили от должности спикера парламента и лишили депутатской неприкосновенности. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предостерег смещенного президента Николаса Мадуро от эскалации напряженности в стране. Свою обеспокоенность относительно преследования оппозиционера выразил и президент Колумбии, которая граничит с Венесуэлой.

НАТО – 70 лет

Действие мандата генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга продлили еще на два года. Это произошло на саммите в Вашингтоне по случаю 70-летия Североатлантического альянса. Ведущие западные аналитики говорят, это сделали, чтобы не дать президенту США Дональду Трампу самому назначить преемника лидера безопасности блока. Таким образом Столтенберг будет возглавлять его в течение восьми лет. До этого большинство генсеков возглавляли организацию не более пяти лет.

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