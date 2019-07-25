Отравление отдыхающих на морских курортах: эксперт назвал ответственных

Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов прокомментировал массовое отравление детей в пансионате "Буревестник".

По его мнению, чиновники в Украине обращают внимание на следствия, а не на проблему, особенно в системе общественного питания, в частности, на пляжах, поскольку это места стихийной торговли и, согласно действующему законодательству, защита прав потребителей там не работает. Этим должна заниматься полиция, а полиция, по словам Несмиянова, никаких мер не предпринимает.

В ситуации с отравлением детей в пансионате "Буревестник", по его словам, от родителей мало что зависит. Так, в случае если путевка предоставляется бесплатно, то местная власть, которая заказывает эту путевку на тендере, должна или каким-то образом проверять такой лагерь на состояние готовности приема детей, или отвечать за последствия.

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