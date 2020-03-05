Открытие рынка земли: комментарий эксперта

Доцент Киевской школы экономики Олег Нивьевский в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал открытие рынка земли в Украине. Депутаты рассмотрели уже более 3000 правок. Осталось около 1500.

"С тем темпом, с которым они принимают или отклоняют правки, то можно ожидать, что в течение двух-трех недель все законопроекты будут приняты. А вся инфраструктура для покупки и продажи земли уже готова. Сейчас с этим проблем нет. Изменения, предлагаемые, они просто упрощают эту процедуру. Но если прямо сейчас ввести рынок земли, то система уже будет работать", - заявил Нивьевький

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