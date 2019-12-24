Открытие Крымского моста для поездов: Путин продолжает разрушать систему международной безопасности

Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Анны Нитченко и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости, о том что Путин открыл незаконно построенный Крымский мост для движения поездов.

"Пока не похоже на то, что международные институты или отдельные страны готовы осуществить какие-то санкции по данному факту. А факт достаточно грубый по отношению к международному сообществу, ведь состоялось открытие пассажирского движения через незаконно построенный мост именно в те дни, когда весь цивилизованный мир празднует католическое Рождество. Мне кажется, что украинское государство, в первую очередь, должно активнее реагировать на такую агрессивную политику РФ, которая безусловно является продолжением укрепления позиции на аннексированных украинских территориях", - заявил Чубаров .

Он добавил, что Путин продолжает разрушать систему международной безопасности, которая была принята после Второй мировой войны.

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