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24 декабря • обновлено в 13:24
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Открытие Крымского моста для поездов: Путин продолжает разрушать систему международной безопасности

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Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Анны Нитченко и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости, о том что Путин открыл незаконно построенный Крымский мост для движения поездов.

"Пока не похоже на то, что международные институты или отдельные страны готовы осуществить какие-то санкции по данному факту. А факт достаточно грубый по отношению к международному сообществу, ведь состоялось открытие пассажирского движения через незаконно построенный мост именно в те дни, когда весь цивилизованный мир празднует католическое Рождество. Мне кажется, что украинское государство, в первую очередь, должно активнее реагировать на такую агрессивную политику РФ, которая безусловно является продолжением укрепления позиции на аннексированных украинских территориях", - заявил Чубаров .

Он добавил, что Путин продолжает разрушать систему международной безопасности, которая была принята после Второй мировой войны.

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Кор Павел
Кор Павел
Строя что-то внутри своей страны, разве должны спрашивать чье-то разрешения?
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Ну и эксперты
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