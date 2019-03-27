Отказ от перевода часов в ЕС: Obozrevatel News в 10:00 от 27.03.2019

Отказ от перевода часов в ЕС

Европарламент поддержал отказ от перевода часов в ЕС на летнее и зимнее время с апреля 2021 года. Голосование не является последним словом в этом вопросе. Но на его основе страны ЕС должны выразить свои позиции и разработать окончательный закон. В прошлом году почти 5 млн граждан ЕС высказались "ЗА!" отмену перевода часов дважды в год.

Изменение места голосования на выборах

Более 350 тыс. украинцев изменили место голосования на президентских выборах этого года. По словам главы Центризбиркома, только за последнюю неделю зарегистрировали более 200 тыс. таких избирателей. Наибольшее количество заявлений поступило от жителей Донецкой и Луганской областей – почти 93 тыс.

Правительство Мэй отклонило петицию по Brexit

Британское правительство отклонило петицию, в которой люди просили прекратить выход страны из Евросоюза. Этот документ собрал почти 6 миллионов подписей. Авторы петиции требовали от властей отменить действие пятидесятой статьи Лиссабонского договора, где говорится о сроках выхода из ЕС. В ответ Кабинет министров пообещал обсудить петицию на 1 апреля. Но голосование по ней не будет.

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