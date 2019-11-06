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6 ноября • обновлено в 16:30
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Отец "русского мира" выдвинул Украине ультиматум

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Если Украина не хочет потерять свои территории вплоть до Киеве, то якобы обязана пересмотреть Минские соглашения и превратиться в конфедерацию с особым статусом террористических "Л/ДНР".

Такое наглое требование озвучил одиозный российский пропагандист Сергей Кургинян, которого называют отцом идеи "русского мира". Своим маразматичным планом он поделился в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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