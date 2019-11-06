Отец "русского мира" выдвинул Украине ультиматум

Отец "русского мира" выдвинул Украине ультиматум67 Читать материал на украинском
Если Украина не хочет потерять свои территории вплоть до Киеве, то якобы обязана пересмотреть Минские соглашения и превратиться в конфедерацию с особым статусом террористических "Л/ДНР".
Такое наглое требование озвучил одиозный российский пропагандист Сергей Кургинян, которого называют отцом идеи "русского мира". Своим маразматичным планом он поделился в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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