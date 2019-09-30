От Зеленского требуют политического каминг-аута: петиция набирает популярности

Президента Украины Владимира Зеленского призвали опубликовать стенограммы всех телефонных разговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

На сайте президента появилась соответствующая петиция, поданная 28 сентября. Уже проголосовали 7942 человека на момент написания материала.

"Учитывая дипломатический скандал, связанный с телефонными разговорами с президентом США Трампом, и содержание этих разговоров, в частности: "заигрывание" с Трампом, согласование позиций по некоторым уголовным делам, критику лидеров ЕС и экс-посла США и т. д., требуем обнародования стенограмм всех телефонных разговоров между президентом Украины Зеленским и президентом России Путиным", — сказано в тексте.

Петиция должна набрать 25 тысяч подписей, чтобы ее рассмотрел президент. "Подчеркиваем, что Вы – президент Украины, а не частное лицо, поэтому эти разговоры не являются и не могут быть личными частными разговорами, тем более, если речь идет о разговорах с лидером страны-агрессора – Путиным", – добавили в петиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена". На эту тему лидер США накануне запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.

Какая вероятность снять Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL

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