Острый вопрос | Юлия Гришина

Вадим Колодийчук, Obozrevatel Видео 19:00, 26.11.2020 Обновлено: 12:11, 27.11.2020

Сеанс вопросов от народа ярким личностям.

Именно зрители телеканала Obozrevatel TV и читатели сайта Obozrevatel могут спросить все, что их интересует - у всех, кто им интересен.

Политики, топ-чиновники, звезды спорта, шоу-бизнеса и соцсетей - гости программы Острый вопрос.

Сегодня вопрос к народному депутату от "Слуги народа" Юлии Гришиной

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора и контроллера, чтобы на каждый вопрос прозвучал откровенный ответ.

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