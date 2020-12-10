Острый вопрос | Тарас Кремень

Вадим Колодийчук, Obozrevatel Видео 21:00, 10.12.2020 Обновлено: 12:28, 11.12.2020

Гостем программы "Острый вопрос" на Obozrevatel TV в четверг, 10 декабря, стал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Комментировать
Видео

Смотрите также

На Донбассе умер командир террористов "ДНР" из базы "Миротворца"

"Квартал 95" запланировал концерт в период локдауна: поклонники раскупают билеты

Время тяжелое, но нашим защитникам в ледяных окопах намного тяжелее

США ударили санкциями по Кадырову и его соратникам за убийство Немцова

В сети показали кадры из покрытого льдом Киева. Видео