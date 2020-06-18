Острый вопрос | Павел Климкин

Видео 18:12, 18.06.2020 Обновлено: 19:15, 18.06.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

На Україну чекають буремні події

На языковой скандал с McDonald's РФ отреагировала фразой "дальше будет – скажи паляниця?"

В Украине за сутки подтвердили более 800 случаев COVID-19: рекордная статистика Минздрава на 18 июня

Под судом в Киеве устроили акцию поддержки Порошенко. Фото и видео

В сети опубликовали цены на овощи на рынке в Киеве и сравнили с 2018-м годом. Фотофакт