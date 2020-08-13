Острый вопрос. Евгений Шевченко

Obozrevatel Видео 18:47, 13.08.2020 Обновлено: 19:17, 13.08.2020

Гость программы "Острый вопрос" народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко.

Во время шоу-допроса ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители Obozrevatel TV и читатели OBOZREVATEL.

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