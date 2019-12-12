Независимо от того ездите ли вы на двух колесах или на четырех, есть вероятность, что вам понравится серия гонок Isle of Man TT.

Серия гонок Isle of Man TT Скриншот из видео

Серия гонок Isle of Man TT Скриншот из видео

Ведь знаменитые гонки на острове Мэн популярны тем, что они самые быстрые и смертельные гонки в истории человечества.Абсолютно все участники простые парни, любители своего дела.

Серия гонок Isle of Man TT Скриншот из видео

Серия гонок Isle of Man TT Скриншот из видео

Их байки серийные, а трасса проходит через жилые районы. Isle of Man TT проходит с 1907 года, за сто лет существования гонок, на трассе острова Мэн, погибло 234 гонщика…

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