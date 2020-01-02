Особый статус Севастополя возвращен: Николай Томенко о децентрализации

Лидер партии общественное движение "Родная страна" Николай Томенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Влады Цуркан и Марины Клим.

Он прокомментировал законопроект о децентрализации в Украине.

"Сейчас вы можете увидеть, что в результате дискуссии об отсутствии упоминания об особом статусе Севастополя президент внес доработанный законопроект. Таким образом Севастополь возвращен, есть отдельное упоминание, то есть мы понимаем, что Украина толкует Севастополь как свой город, но временно оккупированный. И там будет система местного самоуправления, такая же как по всей Украине. Логика команды Зеленского заключается в том, что, очевидно, будет префект и в Киеве тоже. И это является новеллой. Ну и по статусу Донецкой и Луганской области есть различия с законопроектом Порошенко, который я критиковал, когда был депутатом предыдущего созыва", - заявил Томенко.

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