Особенности Верховной Рады VIII созыва

Верховная Рада VIII созыва уделила внимание ремонту и осовремениванию парламента. В частности, убрали остатки большевистской символики, а в 2018 году отреставрировали стеклянный купол, который обошелся госбюджету в 7 млн грн.

Изменения произошли и внутри Верховной Рады. Например, в 2015 году в стенах парламента открыли детскую комнату. Рассчитана она на 14 детей, там работает воспитатель. Оставить детей с 9 утра до 6 вечера могут не только депутаты, но и все, кто имеет право находиться в помещении.

В Верховной Раде также ликвидировали комнату для курения, чего требовал закон еще в 2012 году. Однако изобретательные депутаты VIII созыва нашли альтернативу, о которой публично не рассказывают.

Это мужской туалет на 3 этаже, который служит подпольной курилкой для мужчин и женщин. В мусорниках здесь всегда окурки, а в раковинах - сигаретный пепел. А дым стоит стеной и за дверью "тайной комнаты".

Также нардепы VIII созыва хотели ликвидировать часовню, которая обосновалась в стенах Рады еще в 2007 г. Правового статуса храм не имеет, однако каждый день туда приходят, ставят свечи, за которыми не следят. Но несмотря на пожарную опасность, ликвидировать церковь пока не получается.

В парламенте уделили внимание и историческому наследию. Поэтому в августе 2017, ко Дню Государственного Флага Украины, на первом этаже установили мраморный портал, где теперь хранится главный флаг Украины, который внесли в сессионный зал 24 августа 1991 в день провозглашения Независимости Украины.

К слову, Верховная Рада стала первым государственным органом в Украине, который совместно с Google создал 3D-тур зданием парламента.

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